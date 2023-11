https://fr.sputniknews.africa/20231108/partenariat-technico-militaire-russie-chine-poutine-designe-les-domaines-prioritaires-1063423064.html

Partenariat technico-militaire Russie-Chine: Poutine désigne les domaines prioritaires

Partenariat technico-militaire Russie-Chine: Poutine désigne les domaines prioritaires

Regardant de loin et avec sérénité les manœuvres douteuses des pays de l'Otan, la Russie se félicite de son partenariat militaire avec la Chine, selon Vladimir... 08.11.2023, Sputnik Afrique

La collaboration entre la Russie et la Chine dans le domaine militaro-technique atteint un nouveau niveau, en premier lieu dans les secteurs de haute technologie concernant l'espace ou les armes modernes, a déclaré ce 8 novembre Vladimir Poutine lors d'une réunion avec Zhang Yuxia, vice-président du Conseil militaire central de la République populaire de Chine, à Novo-Ogarevo, dans la région de Moscou.L'Otan méprise ses "documents doctrinaux"Selon le Président, la Russie voit bien les tentatives des pays de l'Otan d'étendre leur zone d'influence.De plus, les États-Unis "entraînent de plus en plus tous les pays de l'Alliance dans la création d'une situation tendue dans la région Asie-Pacifique" et tentent d'y "créer de nouvelles alliances militaro-politiques", guidés avant tout par leurs propres intérêts égoïstes, a-t-il précisé.Réaction zenCependant, la Russie réagit de manière calme et équilibrée aux tentatives des pays de l'Otan d'étendre leur zone d'influence, a fait savoir le chef du Kremlin.Le Président chinois, Xi Jinping, avait effectué une visite du 20 au 22 mars en Russie sur invitation de Vladimir Poutine. Il s’agissait de son premier voyage officiel à l’étranger après avoir été réélu pour son troisième mandat. Il avait alors confié être prêt avec son homologue russe à définir de nouveaux plans et de nouvelles mesures pour ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat global et d'interaction stratégique entre la Chine et la Russie.

