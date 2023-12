https://fr.sputniknews.africa/20231218/nous-devons-ecrire-nous-memes-le-narratif-africain-1064185777.html

"Nous devons écrire nous-mêmes le narratif africain"

Avec l’émergence des BRICS, l’Afrique peut profiter de cette situation pour s’affirmer dans le domaine des médias. Au micro de Sputnik Afrique, le directeur... 18.12.2023, Sputnik Afrique

«Nous devons écrire nous-mêmes le narratif africain» Avec l’émergence des BRICS, l’Afrique peut profiter de cette situation pour s’affirmer dans le domaine des médias. Au micro de Sputnik Afrique, le président de l’Union africaine de radiodiffusion, met en avant le rôle joué par les médias africains dans la montée en puissance du continent.

"Depuis huit ans, j'ai parcouru l'ensemble du continent africain et j'ai vu des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes et des femmes qui se battent pour développer leur continent, des hommes et des femmes qui ont une très haute idée de leur continent. Si vous regardez ailleurs, même sur le champ politique, vous allez voir qu'il y a une sorte de mouvance. Les gens se réveillent. Les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses. Et tout ça, nous n'avons pas eu besoin de qui que ce soit pour le faire", déclare Grégoire Ndjaka, directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion."Aujourd’hui, l'impératif qui s'impose à nous, c'est celui d’écrire nous-mêmes notre histoire. Nous devons écrire nous-mêmes le narratif africain, parce que personne ne peut l’écrire mieux que nous. Et ceux qui estiment être les amis de l'Afrique, les amis des médias africains doivent rentrer dans ce processus, aider les Africains à écrire leur propre narratif", lance M.Ndjaka.Retrouvez également dans ce numéro:-Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleurs Média, Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabè, ainsi que Amzat Boukari-Yabara, historien et panafricaniste béninois sur la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Vladimir Poutine qui raconte comment l’Occident voulait piller et diviser la Russie.- Un ex-agent secret américain qui pronostique la date de l’effondrement total de l’armée ukrainienne.- La fin du référendum au Tchad.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

