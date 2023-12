https://fr.sputniknews.africa/20231214/le-burkina-lance-une-television-exclusivement-dediee-a-ses-langues-nationales-1064108671.html

Le Burkina lance une télévision exclusivement dédiée à ses langues nationales

Le Burkina lance une télévision exclusivement dédiée à ses langues nationales

Le Burkina Faso a lancé une télévision qui ne diffusera que des éditions dans les langues du terroir, toutes érigées en langues officielles. 14.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-14T09:15+0100

2023-12-14T09:15+0100

2023-12-14T09:15+0100

afrique

burkina faso

langue

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0e/1064108462_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c099a1ac0e002fe2e656a480b5a79061.jpg

La nouvelle chaîne qui fait partie intégrante de la radio-télédiffusion du Burkina est baptisée '’Rtb3’’ et diffusera en mooré, en dioula, en fulfuldé et dans 9 autres langues, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB). Les 9 autres langues sont le gurmacéma, le dagara, le bissa, le lobiri, le bwamu, le liélé, le bobo mandarè, le san et le dafing. La nouvelle chaîne doit surtout faire la promotion des langues nationales, de la culture, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, note la même source. Pour le directeur général de la ’’Rtb’’, Galip Somé, la nouvelle télévision devra travailler à la mobilisation des énergies nationales pour une implication des populations dans les actions de lutte contre le terrorisme.

afrique

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, burkina faso, langue, afrique subsaharienne