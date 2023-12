https://fr.sputniknews.africa/20231217/le-soudan-declare-trois-diplomates-tchadiens-personae-non-gratae--1064174360.html

Le Soudan déclare trois diplomates tchadiens personae non gratae

Le diplomatie soudanaise a annoncé que trois diplomates tchadiens en poste dans le pays devraient quitter son territoire sous 72 heures. 17.12.2023, Sputnik Afrique

Trois diplomates et employés de l'ambassade du Tchad au Soudan sont été déclaré personae non gratae, a annoncé ce 17 décembre l'agence de presse SUNA. Les personnes concernées sont Idris Youssef Omar, chef adjoint de la mission tchadienne au Soudan, le colonel Nasr al-Din Muhammadin Roqi, attaché militaire, et Muhammad Taher Tarjouk, attaché technique, précise SUNA.Cette décision des autorités soudanaises survient au lendemain de l'annonce par le Tchad de l'expulsion de quatre diplomates soudanais. Selon les médias, la décision d'expulser ces personnes faisait suite à des "déclarations graves et dénuées de tout fondement" sur l'ingérence présumée du Tchad dans le conflit au Soudan. Ces propos avaient été émis par un officier supérieur soudanais et répétés par le ministre soudanais des Affaires étrangères à la télévision locale.Le 10 décembre, le Soudan avait en outre déclaré 15 diplomates émiratis personae non gratae.

