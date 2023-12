https://fr.sputniknews.africa/20231216/le-tchad-donne-72h-a-quatre-diplomates-soudanais-pour-quitter-son-territoire-1064159603.html

Le Tchad donne 72h à quatre diplomates soudanais pour quitter son territoire

Le Tchad donne 72h à quatre diplomates soudanais pour quitter son territoire

Quatre diplomates soudanais dont un attaché militaire ont 72 heures pour quitter le territoire tchadien, selon les médias qui se réfèrent au ministère des... 16.12.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement tchadien a proclamé quatre diplomates soudanais personae non gratae, a annoncé le site TchadInfos citant un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères.Selon les médias, la décision d'expulser ces diplomates fait suite à des "déclarations graves et dénuées de tout fondement" sur l'ingérence présumée du Tchad dans le conflit au Soudan. Ces propos ont été émis par un officier supérieur soudanais et répétés par le ministre soudanais des Affaires étrangères à la télévision locale, rappellent les médias.TchadInfos précise les noms des diplomates soudanais qui devront quitter le Tchad sous 72 heures: Mukhtar Bilal Abdelsalam El-Abass, premier conseiller de l'ambassade, Abdel-Rahim El-Awas Eltoum, attaché militaire, El-Hag Abdalla El-Hag Ahmed, consul à N'Djamena, et Mohamed El-Hag Bakhit Farah, consul général adjoint basé à Abéché.Situation au SoudanDes combats sont en cours au Soudan depuis le 15 avril. Ils opposent l'armée régulière aux Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo. Les parties mènent aussi une guerre médiatique sur les réseaux sociaux, se contredisant à propos des succès sur le champ de bataille et le contrôle de différents sites.Le conflit a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés. Selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR), les affrontements peuvent provoquer des flambées de maladies et l'effondrement du système de la santé publique du pays.

