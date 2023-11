https://fr.sputniknews.africa/20231117/le-soudan-envoie-lonu-sur-les-roses-1063611103.html

Le Soudan envoie l’Onu sur les roses

Le Soudan s’est dit déçu des résultats de la mission intégrée de l’Onu (Unitams) sur son territoire et a demandé son arrêt immédiat, selon un courrier... 17.11.2023, Sputnik Afrique

Pas un succès. Le Soudan a demandé à l’Onu de mettre fin à sa Mission intégrée pour l'assistance à la transition (Unitams), dans un courrier adressé au secrétaire général Antonio Guterres dont Sputnik a obtenu une copie.La mission était censée assister le gouvernement de transition, mais ses résultats ont été décevants, souligne cette missive. La mission ne répond plus aux aspirations du peuple et du gouvernement, expliquent les autorités soudanaises.Le conflit soudanaisL’Unitams a été créée en 2020 pour fournir un soutien au Soudan pendant une période initiale de 12 mois, avant de voir son mandat renouvelé à plusieurs reprises.L’Onu a plusieurs fois averti des risques d’aggravation du conflit en cours, qui oppose l’armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) depuis mi-avril. L’institution a notamment mis en garde contre une "ethnisation du conflit", selon les mots de la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique, Martha Ama Akyaa Pobee.Fin avril, l’Onu avait déjà évacué plusieurs centaines de ses employés du pays en raison de la situation sécuritaire.

