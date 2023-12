Le Soudan déclare personae non gratae 15 diplomates émiratis

https://fr.sputniknews.africa/20231210/le-soudan-declare-personae-non-gratae-15-diplomates-emiratis-1064058334.html

Le Soudan a déclaré personae non gratae 15 diplomates des Émirats arabes unis qui doivent quitter le pays sous 48 heures. 10.12.2023, Sputnik Afrique

soudan

émirats arabes unis

international

afrique subsaharienne

Quinze diplomates des Émirats arabes unis devrons quitter le Soudan sous 48 heures; a annoncé le ministère soudanais des Affaires étrangères cité par l'agence de presse SUNA.Le ministère a convoqué la chargée d'affaires émiratie Badriya Abdullah al-Shehhi Soudan pour l'informer que 15 diplomates de son pays avaient été déclarés personae non gratae, précise l'agence.Ces personnes devront quitter le Soudan sous 48 heures.Les autorités soudanaises n'ont pas expliqué leur décision.Livraisons secrètes d'armes?Le 10 août, le journal américain The Wall Street Journal a déclaré que les Émirats arabes unis fournissaient secrètement des armes et des munitions aux forces de réaction rapide qui font face aux forces gouvernementales au Soudan. Selon le journal, le 2 juin, des employés de l'aéroport de la capitale ougandaise ont trouvé "des dizaines de conteneurs en plastique vert remplis de munitions et de fusils" dans la soûte d'un avion en provenance des Émirats arabes unis au lieu de l'aide humanitaire déclarée. Le Wall Street Journal a affirmé que la cargaison était destinée aux forces spéciales soudanaises. Le ministère émirati des Affaires étrangères a démenti cette information.Situation au SoudanLa situation s'est aggravée en avril au Soudan suite aux désaccords entre le commandant de l'armée soudanaise, le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des forces spéciales, Mohamed Hamdan Dagalo. Les principales contradictions entre eux portent sur le calendrier et les méthodes de formation d'une force armée unifiée, ainsi que sur la question de savoir qui devrait devenir le commandant en chef de l'armée: un militaire professionnel, comme le préconise M.al-Burhan, ou un Président civil élu, comme le souligne M.Dagalo. Le 15 avril, des affrontements ont éclaté entre deux structures à proximité de la base militaire de Merov et dans la capitale. Le conflit a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés.

