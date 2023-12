https://fr.sputniknews.africa/20231217/bruxelles-sapprete-a-expulser-des-guineens-conakry-reagit-1064173849.html

Bruxelles s’apprête à expulser des Guinéens, Conakry réagit

Quelques jours avant le décollage d’un charter prévu par Bruxelles pour renvoyer des Guinéens vers leur pays d’origine, les autorités de ce pays africain ont... 17.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-17T18:53+0100

2023-12-17T18:53+0100

2023-12-17T18:56+0100

afrique subsaharienne

guinée-conakry

belgique

international

expulsions

mécontentement

La Guinée est contre le "projet unilatéral" de la Belgique qui compte expulser le 19 décembre plusieurs Guinéens. La diplomatie de Conakry a pris des mesures pour s’y opposer, a annoncé Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères.Conakry a en outre envoyé son ambassadeur en Belgique auprès du ministère belge des Affaires étrangères pour exprimer son mécontentement.En outre, une mission de l'ambassade guinéenne en Belgique a été envoyée auprès des Guinéens visés par cette tentative d’expulsion pour s’assurer qu’ils étaient traités dignement. La mission devrait également demander la relaxe de ces personnes si elles "n’ont commis aucune faute légalement répréhensible", selon le communiqué.Travailler ensemble pour un retour dans de bonnes conditionsPour le chef de la diplomatie guinéenne, il est clair que le gouvernement du pays a entièrement pris ses responsabilités pour toujours rapatrier les compatriotes guinéens en danger ou ceux désirant volontairement retourner en Guinée.Expulsion annoncéeLe 15 décembre, la Belgique a annoncé préparer un vol charter militaire pour le 19 décembre prochain, à destination de Conakry, avec à son bord plus d’une dizaine de Guinéens, tous arrêtés lors des contrôles de routine des titres de voyage.Selon les médias guinéens, ces personnes, chefs de famille et ayant des enfants seraient, sauf dernière décision, séparés de leurs enfants en Belgique.En novembre, le ministre Kouyaté avait prévenu lors d’une visite en Europe que la Guinée ne tolérerait plus les "rapatriements sauvages de ses ressortissants". Il avait promis d’expulser les ressortissants des pays qui se hasarderaient à chasser des Guinéens, affirme le site SeneWeb.

