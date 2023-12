La CIPRES solidaire du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme

"Nous avons eu le privilège d’être reçus par le chef de l’État à qui nous avons réitéré nos admirations et nos encouragements pour la bravoure et la détermination avec lesquelles la lutte contre les forces du mal est menée pour retrouver la dignité et faire en sorte que nos pays puissent bénéficier et jouir des conditions de paix, de sécurité et de stabilité nécessaires à notre développement", a indiqué M.Bawara.