Le Président du Niger remercie le Mali et le Burkina Faso pour leur soutien

Le Président du Niger remercie le Mali et le Burkina Faso pour leur soutien

Lors de sa première visite à l'étranger, effectuée au Mali et au Burkina Faso, le nouvel homme fort du Niger a remercié ses homologues malien et burkinabè qui... 25.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président de la transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani, en visite jeudi pour la première fois au Mali et au Burkina Faso, a exprimé sa "gratitude" envers son homologue malien Ibrahim Traoré, "son gouvernement" et "l'ensemble du peuple burkinabè pour les soutiens multiples".D'après l’Agence nigérienne de Presse (ANP), la visite "d'amitié et de reconnaissance aux autorités et peuple frères du Mali" "s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux États qui traversent des périodes de transition".M. Tiani a également remercié son homologue malien Assimi Goïta pour le soutien du Mali face à l’embargo et à la menace d’intervention de la CEDEAO.Un soutien infaillibleCes trois pays sont liés depuis le 16 septembre par l’Alliance des États du Sahel (AES). Elle prévoit des liens économiques renforcés et une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays membres.Bamako et Ouagadougou, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité avec les généraux de Niamey après leur prise de pouvoir fin juillet. Les trois pays en transition sont également unis contre les attaques des djihadistes.

