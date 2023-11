https://fr.sputniknews.africa/20231123/le-mali-recoit-le-general-tchiani-pour-la-premiere-fois-depuis-son-arrivee-au-pouvoir-1063746750.html

Le Mali reçoit le général Tchiani pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir

Le Mali reçoit le général Tchiani pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir

Juste après la prise de Kidal par l’armée malienne, le chef de l’État nigérien Adbourahamane Tchiani arrive au Mali ce 23 novembre pour une visite de travail... 23.11.2023, Sputnik Afrique

L’homme fort du Niger, le général Adbourahamane Tchiani, se rend ce 23 novembre à Bamako, pour la première fois depuis le coup d’État qui a eu lieu fin juillet. C’est ce qui ressort d’une annonce faite par la diplomatie malienne.Les cérémonies protocolaires ont été organisées à l’occasion de sa visite, à l’aéroport international Modibo-Keïta.Selon Mali Web, le président du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger rencontrera son homologue le Président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta.Ils devraient aborder les questions d’intérêt commun notamment sur le plan sécuritaire. Entre autres, l’accent des discussions devraient être mis sur le fonctionnement de l’Alliance des États du Sahel (AES), créée en septembre dernier et composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. S’unissant ensemble contre le fléau commun, le terrorisme, ces trois pays s’engagent également à fournir une assistance mutuelle en cas d’agression extérieure, comme ce fut le cas récemment de la menace d’intervention des forces de la CEDEAO au Niger pour rétablir le pouvoir du Président déchu, Mohamed Bazoum.Une visite qui intervient peu après que les forces armées maliennes ont repris la localité de Kidal, ancien rempart des terroristes. En plus de cela, le Premier ministre de la transition du Burkina Faso est également attendu à Bamako, indique le média.Chacun de ces pays a opté pour un développement sans influence française. Tous les trois ont exigé le départ des militaires français déployés initialement sur leur sol afin de lutter contre le terrorisme. Cependant, après plusieurs années de présence, aucun progrès n’a été constaté par ces États dans la pleine réalisation de la mission principale française.

