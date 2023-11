https://fr.sputniknews.africa/20231107/ou-en-est-le-retrait-des-troupes-francaises-du-niger-1063387173.html

Où en est le retrait des troupes françaises du Niger?

Où en est le retrait des troupes françaises du Niger?

Le retrait des militaires français du Niger se passe comme prévu, a fait savoir le ministre nigérien de la Défense. Actuellement, les moyens aériens français... 07.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-07T14:46+0100

2023-11-07T14:46+0100

2023-11-07T14:46+0100

afrique subsaharienne

tchad

niger

togo

france

départ

militaires

abdourahamane tiani

coup d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/15/1059391829_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2b4fd6a10b60d5e794d57fe844cdd159.jpg

Arrivé à Lomé, le général Salifou Mody, ministre nigérien de la Défense, a fait le point sur le retrait des troupes françaises du Niger, entamé en octobre.Les moyens aériens français sont actuellement en préparation pour le départ, a ajouté le général.De plus, les États-Unis et le Togo ont accepté la demande du Niger de se poser en tant que garants du départ français qui doit être "total", a-t-il fait savoir.Le calendrier du retraitEnviron 1.400 militaires français quitteront le Niger d’ici fin décembre, selon les termes de l’accord trouvé en octobre entre la France et le CNSP, organe composé de militaires ayant pris le pouvoir au Niger.Les premiers à partir sont les 400 soldats basés à Ouallam. Ils ont été stationnés dans la zone dite des trois frontières (entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso) et participaient aux activités antiterroristes conjointement avec les Nigériens. Ensuite partira le millier d’hommes déployé à la base aérienne projetée de Niamey. Après leur départ, elle cessera son existence, selon le CNSP.L'état-major français a déclaré le 19 octobre que les premiers militaires français étaient arrivés au Tchad, après dix jours de trajet.

afrique subsaharienne

tchad

niger

togo

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tchad, niger, togo, france, départ, militaires, abdourahamane tiani, coup d'etat