Ce pays accorde un corridor aux troupes françaises pour leur retrait du Niger

Ce pays accorde un corridor aux troupes françaises pour leur retrait du Niger

Les forces tchadiennes escorteront les militaires français partant du Niger jusqu’à l’aéroport de Ndjamena, a fait savoir le chef d’état-major de l’armée... 13.10.2023, Sputnik Afrique

La logistique du retrait des quelque 1.400 soldats français du Niger se précise. Le Tchad, voisin du Niger, leur a accordé un sauf-conduit."Le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France", a annoncé le 12 octobre le chef d’état-major de l’armée tchadienne, Abakar Abdelkerim Daoud, dans un communiqué. Il a ajouté que ce retrait est fait "conformément à l'accord entre le Niger et la France".De plus, les convois français seront escortés à la frontière camerounaise pour le port de Douala, toujours selon le même communiqué.Les soldats français ont entamé le 10 octobre leur retrait, annoncé début octobre. Selon le CNSP, organe composé de militaires ayant pris le pouvoir au Niger, ils ont quitté leurs bases sous escorte locale, en direction du Tchad.Étapes du retraitD’après les modalités du retrait, convenues entre Paris et Niamey, les premiers à partir sont les 400 soldats basés à Ouallam. Ils sont stationnés dans la zone dite des trois frontières (entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso) et participent aux activités antiterroristes conjointement avec les Nigériens.Ensuite partira le millier d’hommes déployé à la base aérienne projetée de Niamey. Après leur départ, elle cessera son existence, selon le CNSP. Le retrait sera terminé d’ici fin 2023, a annoncé Emmanuel Macron.

