Niger: les autorités constatent le départ des forces françaises "en direction du Tchad"

Des soldats français ont quitté leurs bases au Niger mardi dans un premier convoi terrestre sous escorte locale, en "direction du Tchad" a indiqué le régime... 10.10.2023, Sputnik Afrique

Environ 1.400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les jihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1.000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, au coeur de la zone dite des "trois frontières" avec le Mali et le Burkina Faso.Plus tôt dans la journée, un autre convoi en provenance de Tabarey-Barey était arrivé à Niamey, avec des poids lourds transportant du matériel et des blindés, a constaté un journaliste de l'AFP. Et l'armée française avait confirmé mardi matin que les premiers départs étaient en cours.La capitale tchadienne N'Djamena se situe à 1.600 km de Niamey et abrite le commandement des Forces françaises au Sahel.Outre ces départs par voie terrestre, le régime nigérien a indiqué que "trois vols spéciaux" ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey, deux pour le départ de "97 éléments des forces spéciales" et un "consacré à la logistique".

