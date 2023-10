https://fr.sputniknews.africa/20231011/nous-ne-faisons-que-detre-fiers-les-adieux-des-nigeriens-aux-soldats-francais---video-1062698198.html

"Nous ne faisons que d’être fiers": les adieux des Nigériens aux soldats français - vidéo

Alors que les premiers soldats français quittaient le 10 octobre le Niger en direction du Tchad, des Nigériens leur criaient "À bas la France!". "C’est le... 11.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-11T12:35+0200

2023-10-11T12:35+0200

2023-10-11T12:51+0200

niger

france

militaires

retrait

international

afrique subsaharienne

Exigé par les nouvelles autorités nigériennes, le retrait des 1.400 soldats et aviateurs français déployés au Niger a débuté le 10 octobre.Les Nigériens rassemblés pour assister au départ vers le Tchad du premier convoi terrestre criaient "À bas la France!".Ali Hassan, un militant local qui a commenté l’événement pour Sputnik, a signalé que le fait d’avoir obtenu le retrait des Français ne suscitait que la fierté des Nigériens.Selon lui, un convoi français a quitté la base d’Ayorou, dans le sud-ouest du Niger, et est arrivé à Niamey. Là les militaires se sont embarqués dans un avion de transport. Une part du contingent français part pour le Tchad par la voie terrestre.Début du retrait françaisLes autorités nigériennes avaient précédemment annoncé que le retrait des forces françaises débuterait le 10 octobre.Fin septembre, Emmanuel Macron avait fait savoir que les militaires français quitteraient le Niger avant la fin de 2023.Les Français se déplacent vers le Tchad dont la capitale N’Djamena abrite le commandement des Forces françaises au Sahel.Selon Niamey, le désengagement se poursuivra conformément "au calendrier arrêté d’un commun accord par les deux parties".Environ 1.400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays, dont environ 1.000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, au cœur de la zone dite des "trois frontières" avec le Mali et le Burkina Faso.

