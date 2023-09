https://fr.sputniknews.africa/20230924/niger-macron-annonce-le-prochain-retour-en-france-de-lambassadeur-et-des-militaires-francais-1062331700.html

Niger: Macron annonce le prochain retour en France de l'ambassadeur et des militaires français

La France retire son ambassadeur et ses militaires du Niger à l'issue d'un bras de fer avec les autorités du pays, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview... 24.09.2023, Sputnik Afrique

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir le retour "dans les prochaines heures" de l'ambassadeur français à Niamey, et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année.Selon lui, les 1.500 militaires français partiraient "dans les semaines et les mois qui viennent" et que le retrait serait totalement achevé "d'ici la fin de l'année".Plus tôt dans la journée, les militaires au pouvoir au Niger avaient interdit l'espace aérien du pays aux "avions français".

