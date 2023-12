https://fr.sputniknews.africa/20231216/des-helicopteres-russes-ont-attaque-des-blindes-et-effectifs-ukrainiens---video-1064158050.html

Des hélicoptères russes ont attaqué des blindés et effectifs ukrainiens - vidéo

Des hélicoptères russes ont attaqué des blindés et effectifs ukrainiens - vidéo

Un groupe d'attaque d’hélicoptères militaires russes a frappé une concentration d’effectifs et de véhicules blindés ukrainiens sur l’axe de Krasny Liman, selon... 16.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-16T21:39+0100

2023-12-16T21:39+0100

2023-12-16T21:39+0100

donbass. opération russe

russie

international

ukraine

conflit ukrainien

hélicoptères de combat

ka-52 alligator

mi-35

mi-8

véhicule blindé de combat d'infanterie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0e/1056183246_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_9f882fcf93cb65f95a32f0c54ff46a12.jpg

Des hélicoptères de combat ont anéanti des militaires et équipements ukrainiens sur l’axe de Krasny Liman dans le Donbass. Une vidéo de cette attaque a été partagée le 14 décembre par le ministère russe de la Défense.La mission a été effectuée par un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Ka-52 Alligator, un hélicoptère de transport et de combat Mi-35M et un Mi-8 polyvalent. Les appareils ont volé à une très basse altitude, a précisé à Sputnik un pilote du Ka-52 s'identifiant par le nom d'appel "Taré".

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, international, ukraine, conflit ukrainien, hélicoptères de combat, ka-52 alligator, mi-35, mi-8, véhicule blindé de combat d'infanterie