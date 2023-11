https://fr.sputniknews.africa/20231125/des-helicopteres-mi-8-et-ka-29-patrouillent-pres-de-la-crimee---video-1063780299.html

Des hélicoptères Mi-8 et Ka-29 patrouillent près de la Crimée - vidéo

Des hélicoptères de la flotte de la mer Noire décollent chaque jour pour patrouiller les eaux près de la Crimée, où les drones navals ukrainiens tentent... 25.11.2023, Sputnik Afrique

Les drones maritimes et vedettes des forces armées ukrainiennes n’abandonnent pas leurs tentatives d’attaquer des bases navales et des navires civils russes en mer Noire.Ils sont la cible des hélicoptères Mi-8 et Ka-29 de la flotte de la mer Noire qui patrouillent chaque jour les eaux proches du littoral de la Crimée.Les équipages ont déjà détruit beaucoup de cibles menaçant directement la navigation en mer Noire.Leurs missions de combat vont de pair avec des entraînements intenses.

