"Сhasseur de nuit" russe: ce dont est capable l'hélicoptère d'attaque Mi-28

2023-10-28T18:56+0200

2023-10-28T18:56+0200

2023-10-28T19:12+0200

L’aviation russe effectue des missions 24 heures sur 24 dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Elle utilise surtout des hélicoptères de nouvelle génération Kamov Ka-52 Alligator qui sont protégés par des hélicoptères d’attaque anti-blindés Mil Mi-28. Sputnik rappelle les caractéristiques du Mil-28 surnommé "Chasseur de nuit".Le Mi-28 (code Otan: Havoc) est destiné à détruire le matériel blindé sur un champ de bataille. Il peut également venir en soutien aux troupes engagées au sol, appuyer les opérations de débarquement, anéantir des cibles aériennes et accomplir des missions de transport. Il est produit à Rostov-sur-le-Don.Ses proies favoritesCet hélicoptère peut attaquer les chars, les canons automoteurs, les systèmes de défense aérienne, les véhicules de combat d'infanterie, les véhicules blindés de transport de troupes, les canons, les véhicules érecteurs-lanceurs, les postes de tir individuels et les unités d'infanterie.Il est également capable de détruire d’autres hélicoptères, ainsi que des avions volant à basse altitude et même des drones.Systèmes modernes de missiles du Mi-28Les équipages du Mi-28 sont aidés dans l'accomplissement de leurs tâches par des systèmes modernes d'armes à missiles air-sol et air-air. L’hélicoptère possède également un canon de 30 mm et peut tirer des roquettes. Sa vitesse maximale est de 320 km/h.Une bonne capacité de survieLe Mi-28 a une capacité de survie au combat améliorée grâce à ses turbines séparées ayant leurs éléments vitaux protégés par un blindage supplémentaire, ainsi qu’à l'utilisation de matériaux composites, la protection des réservoirs de carburant contre les explosions et contre les fuites de carburant par perforation.Les pilotes se trouvent dans des capsules blindées spéciales, le vitrage du cockpit peut résister à des balles de 12,7 mm.L'hélicoptère est équipé d'un système de largage d'urgence des portes du cockpit et des consoles d'aile. Pour absorber l'énergie de l'impact en cas d'atterrissage d'urgence, l'hélicoptère est équipé d'un train d'atterrissage à absorption d'énergie.Utile sur le théâtre des opérations en UkraineCes "Chasseurs de nuit", excellents dans la zone de l'opération militaire spéciale, détruisent quotidiennement des véhicules blindés et des points de contrôle des forces armées ukrainiennes.Une large gamme de missiles, la manœuvrabilité et la capacité à ne pas être détectés par la défense aérienne ukrainienne permettent aux Mi-28 d'effectuer efficacement les tâches de tir les plus complexes avec un minimum de risques pour les équipages.Au total, la Russie a produit plus de 100 hélicoptères Mi-28. Elle avait déjà utilisé ces appareils lors de l’opération antiterroriste en Syrie, aidant notamment l’armée gouvernementale syrienne à reprendre Palmyre et Deir ez-Zor.

