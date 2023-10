https://fr.sputniknews.africa/20231022/que-sait-on-de-larme-hypersonique-russe-avangard-1062998712.html

Que sait-on de l’arme hypersonique russe Avangard?

Que sait-on de l’arme hypersonique russe Avangard?

Le planeur hypersonique russe Avangard est 27 fois plus rapide que le son et peut frapper des cibles dans n’importe quel coin du monde. Alors que la Défense... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T14:33+0200

2023-10-22T14:33+0200

2023-10-22T14:33+0200

ministère russe de la défense

avangard (bloc hypersonique)

russie

armes hypersoniques

missiles hypersoniques

défense antiaérienne

armes russes

nouvelles armes russes

rs-28 sarmat (missile lourd)

rs-20 r-36 voevoda (missile lourd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103726/50/1037265011_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd823091c22836d117eda396fd1b43e7.jpg

Le déploiement des systèmes de missiles intercontinentaux à blocs hypersoniques Avangard dans la région d’Orenbourg a commencé, a annoncé le 20 octobre le ministère russe de la Défense, partageant une vidéo de cette région."La mise en œuvre des mesures prévues pour 2023 visant à équiper les Forces de missiles stratégiques des systèmes à blocs hypersoniques renforcera les capacités de combat des forces nucléaires stratégiques du pays", conclut le document.Que sait-on de cette arme?Les autorités russes n’ont pas révélé les caractéristiques exactes d’Avangard; toutes les informations disponibles viennent de sources ouvertes.Selon certaines, le planeur hypersonique Avangard est long de plus de cinq mètres et est capable de voler à une vitesse allant de Mach 21 à Mach 27.L’appareil peut être porté par les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) RS-28 Sarmat ou R-36 à côté d’ogives mirvées (MIRV) et est en mesure de voler sur des distances intercontinentales.L’Avangard peut porter une charge conventionnelle ou nucléaire, dans le deuxième cas, sa puissance explosive est comprise entre 0,8 et 2 mégatonnes, équivalente à 130 fois celle de la bombe lancée sur Hiroshima.En matériaux composites, l'Avangard résiste à un échauffement aérodynamique de plusieurs milliers de degrés et est protégé contre les rayons laser. Précédemment, le Président russe avait annoncé que la coque du missile pouvait chauffer à 2.000 degrés en vol, tout en restant contrôlable.Un missile redoutable et difficile à intercepterLe planeur possède des caractéristiques qui en font une cible presque impossible à contrer par la défense aérienne.Un test réussi à la hauteur de la promesseEn mars 2018, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait créé un système hypersonique Avangard capable d'effectuer des vols intercontinentaux dans les couches denses de l'atmosphère à une vitesse supérieure à Mach 20.Un tir d’essai d’Avangard a eu lieu le 26 décembre 2018 en présence du Président russe. Le missile, lancé par les Forces balistiques stratégiques russes depuis la région d’Orenbourg, dans le sud de l’Oural, a frappé sa cible se trouvant à une distance de 6.000 km, sur le polygone de Koura de la péninsule du Kamchatka, dans l'Extrême-Orient russe.Le chef du Kremlin a indiqué que l’ogive Avangard progressait vers sa cible "comme une boule de feu" dont la température à la surface atteint 1.600 à 2.000°C.Un haut responsable russe a précisé par la suite que le missile a pu atteindre Mach 27, soit 27 fois la vitesse du son.Pour la première fois, l'Avangard a été mis en service en décembre 2019, également dans la région russe d’Orenbourg.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe de la défense, avangard (bloc hypersonique), russie, armes hypersoniques, missiles hypersoniques, défense antiaérienne, armes russes, nouvelles armes russes, rs-28 sarmat (missile lourd), rs-20 r-36 voevoda (missile lourd), armes nucléaires