https://fr.sputniknews.africa/20231216/ce-pays-dafrique-du-nord-devoile-son-nouveau-vehicule-blinde-1064158309.html

Ce pays d'Afrique du Nord dévoile son nouveau véhicule blindé

Ce pays d'Afrique du Nord dévoile son nouveau véhicule blindé

L'Égypte innove en matière d'armements. Une nouvelle version du véhicule blindé Temsah a été exposée au salon d’armement EDEX au Caire, selon le site Military... 16.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-16T18:29+0100

2023-12-16T18:29+0100

2023-12-16T18:29+0100

afrique du nord

égypte

véhicule

mission

crocodiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101812/46/1018124600_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_5747f76a5384df8179029654a3b5b80f.jpg

Le véhicule blindé multi-rôles égyptien Temsah-6 ("crocodile" en arabe), a été dévoilé au salon de l’armement Egypt Defence Expo (EDEX) 2023, organisé au Caire du 11 au 14 décembre, a annoncé le site Military Africa.Selon Military Africa, le Temsah-6 vient pour pallier aux besoins de l'armée égyptienne qui souhaite se doter d’un véhicule capable d’évacuer des blessés, d’effectuer des missions de guerre électronique et de défense aérienne et aussi jouer le rôle de poste de commandement.Les caractéristiques du Temsah-6La plus récente version du véhicule Temsah a été conçue par le département des véhicules du complexe industriel d'ingénierie du ministère égyptien de la Défense. Le blindé a une masse au combat de 16.700 kg et peut transporter jusqu’à neuf personnes, compte tenu du conducteur et du commandant. Monté sur le châssis Navistar, le véhicule est propulsé par un moteur de 369 chevaux et doté d’une transmission automatique lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 85 km/h avec une autonomie maximale de 500 km sur route. Il est également équipé de pneus Runflat, c'est à dire des pneumatiques permettant de rouler à plat suite à une crevaison, ainsi que d'un système de gonflage central des pneus. Cela favorise une mobilité et une capacité de survie améliorées du blindé.De même, le Temsah-6 est muni de grandes fenêtres et de hublots pour tirer. Son équipage peut ainsi utiliser ses armes individuelles depuis l'intérieur du véhicule. Selon Military Africa, le véhicule dispose d'un haut niveau de protection, avec une protection balistique de classe BR6, qui peut être améliorée jusqu'à BR7, et une protection contre les mines de niveau 3 a/b selon STANAG 4569.Le blindé comporte en son sein des sièges anti-souffle, ainsi qu'une station d'armes télécommandée, qui peut accueillir diverses armes et capteurs. Il y a aussi trois caméras externes pour une connaissance de la situation diurne et d'une caméra de vision nocturne pour le conducteur, qui peut visualiser les images sur un écran de neuf pouces.Prêt à être mis sur le marchéLe "Crocodile" égyptien a passé avec brio tous les essais militaires et a reçu la certification de Navistar, selon les représentants de l'entreprise lors de l'EDEX 2023, cités par Military Africa.Un contrat du ministère égyptien de la Défense sur la production du Temsah-6 serait attendu prochainement.En juillet dernier, l’Égypte a envoyé un important lot de matériel militaire au Niger, en proie à plusieurs groupes terroristes sur son territoire. Ce pays a reçu 30 véhicules blindés de reconnaissance BRDM-2, des mortiers, canons de 122mm, pistolets automatiques et fusils d'assaut, selon le ministère nigérien de la Défense.

afrique du nord

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, égypte, véhicule, mission, crocodiles