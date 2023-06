Ce pays d’Afrique du Nord remet son artillerie à neuf

https://fr.sputniknews.africa/20230618/ce-pays-dafrique-du-nord-remet-son-artillerie-a-neuf--1060017581.html

Le Caire tient à sa force de frappe. L’Égypte continue en effet de moderniser son matériel d’artillerie, rapporte le média Military Africa.Le pays des pharaons a notamment modifié son canon de campagne M46-1M de 130 mm, une arme "fiable et éprouvée", mais qui commençait à se faire vieillissante. L’armée égyptienne lui a donné un coup de jeune, en installant le canon sur un châssis de camion lourd blindé Kraz 6 × 6 modifié. Des modifications envisagées dès 2016, qui ont permis au M46 d’améliorer "sa polyvalence et ses capacités opérationnelles", note Military Africa.Même refrain pour l'obusier tracté D-30 de 122 mm, un autre classique des stocks égyptiens. Là encore, les canons ont gagné en mobilité, en étant montés sur des camions Ural 4320, de facture russe. Ces véhicules tout terrain sont déjà largement utilisés dans l’armée russe. Dotés d’un châssis renforcé et de stabilisateurs hydrauliques, ils ont permis de transformer l’obusier en véritable "système d'artillerie mobile", offrant plus de flexibilité aux forces égyptiennes.Ces modifications illustrent la volonté du Caire de ne pas se laisser distancer dans la course à l’innovation, souligne Military Africa.Production nationaleDans cette entreprise de modernisation, l'Égypte s’appuie sur son propre complexe militaro-industriel, en particulier l’Usine 200, qui a amélioré les deux canons cités. Le Caire compte également remettre à niveaux ses lance-roquettes multiples Sakr / BM21, via l’ajout d’un système de contrôle de tir (FCS) développé localement, rappelle MilitaryAfrica.Le pays est également prêt à se tourner vers l’international pour acquérir certains systèmes. Un contrat a été signé avec la Corée du Sud pour un transfert de technologies concernant l’obusier K9, destiné à remplacer son cousin américain M109. Une partie des nouveaux obusiers devrait là encore être produite en Égypte.Le pays des pharaons possède l’armée la plus puissante d’Afrique, avec un budget défense de plus de 4,4 milliards de dollars, rapportait Military Africa début avril. Le Caire dispose en outre de l’armée permanente la plus imposante du continent, avec 450.000 soldats actifs et 800.000 soldats de réserve.

