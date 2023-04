Voici le top 10 des armées les plus puissantes d'Afrique, selon Military Africa

https://fr.sputniknews.africa/20230409/voici-le-top-10-des-armees-les-plus-puissantes-dafrique-selon-military-africa-1058463546.html

L'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les armées les plus puissantes du continent, selon un classement dressé par le média Military Africa. La sélection... 09.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-09T15:48+0200

2023-04-09T15:48+0200

2023-04-09T15:50+0200

Pour dresser le classement des armées les plus fortes du continent africain, le site Military Africa a pris en compte cinq facteurs: le budget des forces armées, le nombre de troupes actives, l'équipement militaire à leur disposition, leur état de préparation et l'influence géopolitique du pays.Le top 3Le média en a conclu que l'armée la plus puissante d'Afrique est celle de l'Égypte. Le pays a en effet un budget de défense de plus de 4,4 milliards de dollars. Il dispose d'une grande armée permanente de plus de 450.000 soldats actifs et de 800.000 soldats de réserve. L'Égypte a également accès à des équipements militaires modernes comme des avions de chasse, des chars et des sous-marins. Son armée a été impliquée dans plusieurs conflits, dont la guerre du Golfe et le conflit en cours au Yémen.L'Égypte est suivie de l'Algérie dans le classement de Military Africa. Elle a un budget de défense dépassant les 10 milliards de dollars. L'Algérie compte plus de 130.000 soldats actifs et 150.000 soldats de réserve et dispose d'avions de chasse, de chars et d'artillerie, donc d'un vaste arsenal d'équipements militaires modernes. Ses soldats ont aussi participé à plusieurs conflits, dont la guerre civile algérienne et le conflit en cours au Mali.La troisième armée la plus forte du continent est celle de l'Afrique du Sud, avec un budget de défense de plus de 4,3 milliards de dollars, plus de 78.000 soldats actifs et 17.000 soldats de réserve. Elle a également accès à des équipements militaires modernes (avions de chasse, chars et sous-marins). L'armée sud-africaine a été impliquée dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan.…et les 7 autresLe Nigeria arrive quatrième, avec un budget de défense de plus de 2,4 milliards de dollars. Le pays compte plus de 120.000 soldats actifs et 80.000 soldats de réserve et a accès à des équipements modernes comme des avions de chasse, des chars et de l'artillerie. Son armée a été impliquée dans plusieurs conflits, dont l'insurrection de Boko Haram* dans le nord-est.L'Éthiopie possède la cinquième armée la plus forte d'Afrique. Son budget de défense s'élève à plus de 400 millions de dollars. Avec plus de 180.000 soldats actifs et 150.000 soldats de réserve, le pays a accès à des avions de combat, des chars et de l'artillerie. L'armée éthiopienne a notamment été impliquée dans la guerre civile nationale et le conflit en cours en Somalie.C'est le Maroc qui occupe la sixième place, avec un budget de défense de plus de 3,4 milliards de dollars, plus de 200.000 soldats actifs et 150.000 en réserve. Ayant accès à des équipements modernes (avions de combat, chars et artillerie), son armée a été impliquée dans plusieurs conflits, dont celui du Sahara occidental.La septième armée la plus forte d'Afrique est celle du Soudan: budget de défense de plus de 2,2 milliards de dollars, plus de 109.000 soldats actifs et 150.000 en réserve, accès à des avions de combat, des chars et de l'artillerie. L'armée du pays a été impliquée dans plusieurs conflits, y compris au Darfour.La huitième place revient au Kenya: budget de défense de plus de 800 millions de dollars, accès notamment à des avions de combat, à des chars et à de l'artillerie. Son armée a été impliquée dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment en Somalie et au Soudan du Sud.La Tanzanie et l'Angola arrivent aux deux dernières places de ce top 10. Leurs budgets de défense respectifs sont de plus de 600 millions et de plus de 3,5 milliards de dollars. La Tanzanie compte plus de 30.000 soldats actifs et 50.000 soldats de réserve et l'Angola, plus de 107.000 actifs et 500.000 en réserve. Les deux pays ont accès à des équipements militaires modernes, notamment des avions de combat, des chars et de l'artillerie. L'armée tanzanienne a été impliquée dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment en République démocratique du Congo et au Soudan. Celle de l'Angola, dans la guerre civile angolaise et le conflit en cours en République démocratique du Congo.Ce classement n'a cependant pas pris en compte les facteurs tels que la formation ou l'expérience des armées. En outre, ajoute le site, de nombreux pays africains sont confrontés à des défis tels que la corruption, l'instabilité politique et des groupes d'insurgés, qui peuvent affecter la force et l'efficacité de leur armée.*Organisation terroriste interdite en Russie

