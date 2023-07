https://fr.sputniknews.africa/20230709/le-niger-recoit-des-blindes-et-des-armes-egyptiens-pour-combattre-les-terroristes-1060434736.html

Le Niger reçoit des blindés et des armes égyptiens pour combattre les terroristes

Le Niger reçoit des blindés et des armes égyptiens pour combattre les terroristes

L’Égypte a envoyé au Niger un important lot de matériel militaire. Le pays, en proie à plusieurs groupes terroristes sur son territoire, a reçu des blindés... 09.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-09T14:07+0200

2023-07-09T14:07+0200

2023-07-09T14:07+0200

afrique subsaharienne

égypte

niger

armes

véhicules blindés

canon

aide militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/19/1045397536_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_44deb3f5f406c68a4ba32be827502000.jpg

Le Niger, qui fait face à une menace terroriste constante, a reçu une aide militaire égyptienne.Il s'agit d'un important lot de matériel composé de 30 véhicules blindés de reconnaissance BRDM-2, 12 mortiers, 12 canons de 122mm M-30, et 2.250 pistolets automatiques et fusils d'assaut AK47, selon le ministère nigérien de la Défense. Des équipements, des lunettes et une importante quantité de munitions ont été également livrés.Par cet envoi, l’Égypte "vient de manifester encore son amitié, sa fraternité et sa solidarité envers le Niger", selon le ministère.L’Égypte entend davantage renforcer la coopération militaire avec le Niger, a récemment fait savoir l’ambassadeur égyptien dans le pays. Plusieurs domaines seront concernés, tels que la formation, la recherche et les industries militaires.Le Niger est confronté depuis des années à plusieurs groupes terroristes, tels que Boko Haram* et des groupements proches d’Al-Qaïda* ou de Daech*. Plusieurs foyers d’insécurité sont repérés, l’un des plus importants se trouve dans l’ouest du pays, à ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso.*Organisation terroriste interdite en Russie

afrique subsaharienne

égypte

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, égypte, niger, armes, véhicules blindés, canon, aide militaire