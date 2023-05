https://fr.sputniknews.africa/20230515/au-niger-plus-de-18000-deplaces-rentrent-chez-eux-apres-des-affrontements-1059279593.html

Au Niger, plus de 18.000 déplacés rentrent chez eux après des affrontements

Plus de 18.000 personnes déplacées ayant quitté leurs foyers pendant les récentes violences dans l'ouest du Niger, commentent à rentrer chez elles, selon des... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Plus de 18.000 personnes vivant essentiellement sur des îles du Niger dans l'ouest du pays, ont commencé à rentrer chez elles après avoir fui de récentes violences en partie liées à des affrontements entre communautés, a annoncé ce lundi 15 mai Moussa Douma, maire d'Ayorou, ville située à 200 km de Niamey. En prélude à ces retours, "des forces armées ont été déployées" dans les îles "pour garantir la sécurité", a-t-il assuré. Au total, 18.775 déplacés dont 13.400 se trouvaient à Ayorou et 5.375 à Dessa, sont concernés par ce retour, selon les chiffres officiels. Pour rentrer, ils empruntent leurs pirogues à moteur, à bord desquelles ils avaient fui les exactions, parfois doublées d'attaques de présumés terroristes. Le gouvernement et ses partenaires leur ont fourni des aides en carburant, en vivres et en abris, selon M.Douma.

