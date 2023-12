https://fr.sputniknews.africa/20231215/le-kremlin-precise-avec-quel-president-us-poutine-est-pret-a-discuter--1064139910.html

Le Kremlin précise avec quel Président US Poutine est prêt à discuter

Vladimir Poutine sera prêt à travailler avec n’importe quel Président US qui prendra en compte les préoccupations de la Russie, a annoncé le porte-parole de la... 15.12.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe discutera avec un chef d’État américain qui "comprendra qu’il faut désormais être plus prudent avec la Russie", a déclaré Dmitri Peskov dans une interview à NBC News en s’exprimant sur l’élection présidentielle qui aura lieu aux États-Unis en 2024. Selon le porte-parole, Vladimir Poutine préférerait un Président américain qui comprendrait "l’importance du dialogue" et serait "plus constructif" à l’égard de la Russie.

