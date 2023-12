La Hongrie a de nouveau bloqué un paquet de 50 milliards de dollars d’aide à l'Ukraine

"La position de la Hongrie est claire et inchangée: nous ne considérons pas l'Ukraine prête à négocier avec l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons proposé de ne pas entamer les négociations. Cependant, 26 États membres de l'UE pensent autrement, c'est pourquoi, après les débats qui ont duré plusieurs heures, la Hongrie a décidé de quitter la salle de la réunion et de ne pas participer au vote pour ne pas interférer avec la décision et de ne pas assumer la responsabilité de cette fausse décision", a indiqué le conseiller politique et homonyme du chef du gouvernement hongrois Balazs Orban sur les réseaux sociaux.