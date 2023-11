https://fr.sputniknews.africa/20231107/ces-deux-pays-europeens-sopposent-aux-livraisons-darmes-a-lukraine-1063396911.html

Ces deux pays européens "s'opposent aux livraisons d'armes à l'Ukraine"

Budapest et Bratislava s'accordent sur le fait qu'il faut promouvoir la paix en Ukraine et mettre fin aux livraisons d'armes, selon le ministre hongrois des... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement hongrois et le nouveau gouvernement slovaque considèrent qu'il est nécessaire de rechercher un règlement pacifique du conflit en Ukraine et ne soutiennent pas les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne, a déclaré ce 7 novembre Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et des relations économiques extérieures, lors d'une conférence de presse à Bratislava. Auparavant, Moscou avait adressé une note aux pays de l'Otan pour mettre en garde concernant les livraisons d'armes à Kiev. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait prévenu que toute cargaison contenant des armes à destination des forces armées ukrainiennes serait une cible légitime pour la Russie.

