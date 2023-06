L’Europe a la "psychose de la guerre" et se rapproche de la catastrophe, selon Budapest

"L'Europe se rapproche de plus en plus de la catastrophe, malheureusement. Des troubles encore plus graves pourraient être évités et des milliers de vies pourraient être sauvées, mais pour cela, nous devrions sortir de la psychose de la guerre. Je n’ai aucune illusion que cela se produise aujourd’hui, au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE", a-t-il ainsi déclaré.