Adhésion de l'Ukraine à l'UE: une procédure qui traîne depuis près de 30 ans

L'histoire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne (UE) est un processus qui dure depuis près de 30 ans. Sputnik Afrique revient sur les étapes des négociations entre les deux parties.Différents accords signésLe pays a commencé à parler d'adhésion à l'Union européenne en 1991, après l'effondrement de l'URSS.C'est en 1994, que le pays devint le premier de l'espace post-soviétique à conclure un accord de partenariat et de coopération avec l'UE. Le document a été signé le 16 juin 1994, mais n'a été approuvé que quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1998.En outre, un second, l'accord d'association entre les deux parties, fut signé en 2014 après l'Euromaïdan (des manifestations de masse à Kiev). Le 21 mars 2014, la partie politique de l'accord a été signée entre l'UE et l'Ukraine, portant sur l'interaction des parties, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Tandis que le volet économique a été signé par Petro Porochenko le 27 juin 2014.Il est entré pleinement en vigueur le 1er septembre 2017.La demande officielleCe n'est que le 28 février 2022, que l'Ukraine dépose officiellement sa demande d'adhésion à l'UE.Ensuite le Président ukrainien actuel, Volodymyr Zelensky, a réclamé une admission immédiate dans le cadre d'une "nouvelle procédure spéciale" en raison de l'opération militaire spéciale russe.L'officialisation de la candidatureLe 1er mars 2022, le Parlement européen a recommandé de faire de l'Ukraine un candidat officiel à l'adhésion, et le 10 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a demandé l'avis de la Commission européenne sur le dossier.Pas contre cette adhésion, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le processus nécessiterait du temps et des transformations profondes, et qu'il ne pourrait se réaliser en quelques mois. Le 8 avril 2022, elle a présenté un questionnaire législatif à M.Zelensky, dont une partie contient des critères politiques et économiques et l'autre une évaluation de la conformité de la législation ukrainienne avec les actes juridiques de l'UE.L'Ukraine a répondu à la première partie le 17 avril et à la seconde partie le 9 mai.Le 17 juin 2022, la Commission européenne a préconisé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'UE: le 23 juin 2022, le Parlement européen, à une écrasante majorité des voix, accorde à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'UE.Place aux négociationsLe 8 novembre 2023, la Commission européenne invite le Conseil de l'UE à entamer des négociations avec l'Ukraine en vue de son admission dans la Communauté.Pour Mme Von der Leyen, ces négociations pourraient commencer fin mars 2024, même s'il est impossible de prédire le calendrier de leur achèvement, car il s'agit d'un "processus fondé sur le mérite".La Hongrie a déclaré le même jour que l'UE ne devrait pas encore entamer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine.Tous n'ont pas la même prioritéLe 1er décembre, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a déclaré qu'il ne jugeait pas nécessaire de mettre la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'ordre du jour du sommet européen de décembre. Selon lui, il n'y aura pas d'accord entre les pays. Il a également suggéré de reporter la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE de 5 à 10 ans.De son côté, le ministre autrichien des Affaires européennes et étrangères, Alexander Schallenberg, a déclaré dans une interview au journal Die Presse que l'UE voyait la question de l'adhésion de l'Ukraine avec des lunettes roses.

