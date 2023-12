https://fr.sputniknews.africa/20231215/kemi-seba-on-ne-peut-pas-avoir-une-monnaie-hegemonique-qui-asphyxie-le-reste-de-lhumanite-1064139307.html

Kémi Séba: "On ne peut pas avoir une monnaie hégémonique qui asphyxie le reste de l'humanité"

Kémi Séba: "On ne peut pas avoir une monnaie hégémonique qui asphyxie le reste de l'humanité"

On a besoin d'avoir un nouveau système monétaire, affirme le panafricaniste Kemi Séba en commentant au studio de Sputnik Afrique les propos de Vladimir... 15.12.2023, Sputnik Afrique

Kémi Séba: «On ne peut pas avoir une monnaie hégémonique qui asphyxie le reste de l'humanité» On a besoin d'avoir un nouveau système monétaire, affirme le panafricaniste Kemi Séba en commentant au studio de Sputnik Afrique les propos de Vladimir Poutine. Lors d’une conférence de presse télévisée, le Président russe s’est prononcé notamment sur la dédollarisation, les BRICS et l’emergence d’un nouvel ordre mondial.

"Il faut que chacun puisse décider de sa propre destinée et puisse apporter une plus value dans ce concert des nations en tant que tel, et faire en sorte que l'égalité et la dignité puissent être une réalité. Donc je pense que les BRICS vont devenir le nouveau centre de gravité du pouvoir", juge Kémi Séba, président de l'ONG Urgences Panafricanistes."Il est évident que la dédollarisation du monde est une vertu pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie hégémonique qui asphyxie le reste de l'humanité. [...] Les pays d'Afrique sont quelque part soumis ou adossés à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales via le système du franc CFA. Cela anéantit tout processus de compétitivité. La balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, donc on a besoin d'avoir un nouveau système monétaire qui s'appuie sur un taux de change flexible arrimé à un panier de devises", indique M.Séba.Retrouvez également dans ce numéro:- Adama Diabaté, géopolitologue malien, sur la ligne directe du Président russe.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

