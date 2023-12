https://fr.sputniknews.africa/20231214/vladimir-poutine-mise-sur-le-potentiel-du-continent-africain-selon-un-politologue-marocain-1064123481.html

Vladimir Poutine mise sur le potentiel du continent africain, selon un politologue marocain

Vladimir Poutine mise sur le potentiel du continent africain, selon un politologue marocain

Vladimir Poutine a répondu aux questions de la presse et des citoyens russes à l’occasion d’une séance de questions-réponses. Pour Sputnik Afrique, Abdelhak... 14.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-14T18:10+0100

2023-12-14T18:10+0100

2023-12-14T18:10+0100

zone de contact

podcasts

vladimir poutine

russie

monde multipolaire

presse

ukraine

occident

otan

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0e/1064123147_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_bda7a2e211a2ab3b33ee42597fea7b97.jpg

Vladimir Poutine mise sur le potentiel du continent africain, selon un politologue marocain Vladimir Poutine a répondu aux questions de la presse et des citoyens russes à l’occasion d’une séance de questions-réponses. Pour Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, politologue marocain, analyse les déclarations du Président de la Russie.

"La Russie est prête à maintenir son opération militaire en Ukraine le temps qu'il faudra", juge Abdelhak Najib, écrivain, politologue, essayiste et conférencier, spécialisé de l'Afrique et des relations internationales, sur les récentes déclarations de Vladimir Poutine, lors d’une conférence de presse télévisée que le Président russe a tenu ce 14 décembre. "Tant que la Russie n'a pas atteint ses objectifs, il n'y aura pas de paix possible. Et c'est aussi un message clair pour la communauté internationale, surtout pour l'Occident et pour l'Otan".Retrouvez également dans ce numéro:-Bertrand Scholler, analyste français, et Riadh Sidaoui, expert tunisien en géopolitique, sur la séance de questions-réponses du Président russe Vladimir Poutine.- Ebénézer Korê Sedegan, historien béninois, et Jean Fils-Aimé, historien et culturologue d’origine haïtienne, sur l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux le 14 décembre 1960.Pour en savoir plus, écoutez notre dernier podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

ukraine

occident

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, vladimir poutine, russie, monde multipolaire, presse, ukraine, occident, otan, afrique, ressources naturelles, аудио