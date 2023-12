https://fr.sputniknews.africa/20231214/poutine-a-donne-une-chance-aux-pays-de-se-liberer-1064120965.html

"Poutine a donné une chance aux pays de se libérer"

"Poutine a donné une chance aux pays de se libérer"

Les déclarations de Vladimir Poutine suscitent une telle résonance car le monde "a beaucoup souffert" de la domination occidentale, estime pour Sputnik Afrique... 14.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-14T16:35+0100

2023-12-14T16:35+0100

2023-12-14T16:35+0100

afrique subsaharienne

russie

mali

niger

burkina faso

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1c/1063832887_0:0:3060:1722_1920x0_80_0_0_27ed059938dc9aceebe0f04c8658aaef.jpg

Aujourd'hui, au Mali, au Burkina et au Niger, "on voit des jeunes militaires et la population qui hisse les drapeaux russes et les portraits de Poutine et qui brûlent des drapeaux français en Afrique", avance Riadh Sidaoui avant de résumer: C’est une des raisons pour laquelle le chef du Kremlin est "la personnalité mondiale la plus visible, la plus applaudie, la plus connue depuis des années".

afrique subsaharienne

russie

mali

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, mali, niger, burkina faso, opinion