Une bande de Gaza sans le Hamas est une "illusion", selon son chef

Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a qualifié d'"illusion" mercredi toute solution politique dans la bande de Gaza sans la participation des "mouvements de... 14.12.2023, Sputnik Afrique

Ses commentaires répondaient aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a exclu mardi "l'entrée dans Gaza de ceux qui éduquent au terrorisme, soutiennent le terrorisme et financent le terrorisme", en allusion au Hamas auquel Israël livre une guerre depuis le 7 octobre. Ismaïl Haniyeh a cependant souligné qu'il était disposé à discuter d'un "arrêt de l'agression à Gaza" et de "remettre la maison palestinienne en ordre à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza". Le Hamas, selon lui, est prêt à des discussions "sur une voie politique qui assurera le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Jérusalem comme capitale".

