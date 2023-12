https://fr.sputniknews.africa/20231213/la-majorite-ecrasante-a-lonu-ont-approuve-une-resolution-de-legypte-et-la-mauritanie-sur-gaza-1064096703.html

Une majorité écrasante à l'Onu a approuvé la résolution de l'Égypte et de la Mauritanie sur Gaza

Une majorité écrasante à l'Onu a approuvé la résolution de l'Égypte et de la Mauritanie sur Gaza

Prenant le relais du Conseil de sécurité qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur le conflit israélo-palestinien, l'Assemblée générale de l'Onu a réclamé le... 13.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-13T11:23+0100

2023-12-13T11:23+0100

2023-12-13T11:24+0100

états-unis

hamas

palestine

israël

conseil de sécurité de l'onu

assemblée générale des nations unies

résolution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0d/1064096535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2a1587e7c411d137856fe2b386d30c8.jpg

Proposée par l'Égypte et la Mauritanie, la résolution a été adoptée par 153 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis), et 23 abstentions sur 193 Etats membres, a engrangé plus de soutien que celle d'octobre (120 pour, 14 contre, 45 abstentions). Elle appelle à une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités". La résolution, répondant à une demande sans précédent du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres qui craint un "effondrement total de l'ordre public" dans le territoire palestinien en guerre, "exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat", réclame la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération "immédiate et inconditionnelle" de tous les otages. Comme le précédent texte adopté fin octobre, il ne condamne pas le Hamas, au grand dam des États-Unis et d'Israël notamment. L'amendement américain qui voulait condamner "les attaques terroristes abominables du Hamas" du 7 octobre a été rejeté (84 voix pour, 62 contre, 25 abstentions), comme un amendement similaire fin octobre. Véto US au Conseil de sécuritéCette réunion spéciale de l'Assemblée générale a été réclamée par les pays arabes après le véto américain vendredi à un projet de résolution du Conseil de sécurité réclamant ce même "cessez-le-feu humanitaire immédiat". De nombreux pays et organisations de défense des droits humains avaient déploré cet échec, y compris Antonio Guterres décrivant un Conseil de sécurité à l'autorité et la crédibilité "compromises". Le Conseil avait déjà mis plus d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas pour réussir à parler d'une seule voix, se contentant mi-novembre, après quatre textes rejetés, de demander des "pauses" humanitaires. Plus de deux mois après l'attaque sans précédent perpétrée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre --qui a fait 1.200 morts selon les autorités--, Israël accentue son offensive dans la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien. L'Onu ne cesse d'alerter sur la situation catastrophique à Gaza, où le système humanitaire est "au point de rupture" et où plus de 18.000 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas.

états-unis

palestine

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

états-unis, hamas, palestine, israël, conseil de sécurité de l'onu, assemblée générale des nations unies, résolution