Le Président russe répondra aujourd'hui aux questions des journalistes et des citoyens

2023-12-14

Le Président russe reste fidèle à la tradition vieille de plus de 20 ans de mener des conférences pour la presse et pour ses concitoyens. Normalement, les deux événements se déroulent séparément, mais cette année ils ont été réunis.En attendant le début de la grande messe, voici quelques faits intéressants sur les éditions précédentes:Le plus souvent les questions portent sur le domaines social et économique, mais certains participants se sont démarqués par des questions plutôt insolites:La dernière édition de la conférence annuelle de Vladimir Poutine a eu lieu en 2021. Cette année-là, plus de 2.200.000 messages ont été adressés au chef d’État. La plupart se sont portés sur la politique sociale, le logement et les services publics, l'éducation, la santé, la politique étrangère et les relations internationales.Au cours de la conférence, qui a duré 3 heures et 42 minutes, le Président a pu répondre à 68 questions.

