Vladimir Poutine tiendra sa grande conférence de presse annuelle le 14 décembre

Traditionnellement, le Président russe fera le point sur l’année qui s’achève, en répondant aux questions de journalistes et de civils. Suivez l’événement en... 13.12.2023, Sputnik Afrique

Plus de 1,5 million de messages ont déjà été reçus, selon la chaîne de télévision Rossiya-24. Des journalistes étrangers sont aussi attendus. Les questions des civils et des journalistes seront posées à tour de rôle. Ce format combiné d’une conférence de presse et d’une ligne directe a aussi été appliquée en 2020, lorsque la pandémie avait empêché la tenue des deux événements sous leur forme précédente.La ligne directe avec le président a eu lieu pour la dernière fois en 2021, et au total 18 fois (dans un format distinct). Depuis 2001, Poutine s’est adressé aux Russes à l’antenne 15 fois en tant que Président et quatre fois en tant que Premier ministre.

