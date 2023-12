https://fr.sputniknews.africa/20231213/voici-les-pays-africains-ou-les-usa-implantent-ses-biolaboratoires-selon-eurasia-review-1064102993.html

Voici les pays africains où les USA implantent ses biolaboratoires, selon Eurasia Review

Les États-Unis élargissent le réseau de leurs laboratoires biologiques sur le continent africain, d’après le média indépendant Eurasia Review. 13.12.2023, Sputnik Afrique

Des spécialistes de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l’armée américaine travaillent au Kenya depuis octobre, écrit le journal. Alors qu’il n'y a pas de données officielles sur leurs activités, toutes les informations étant classifiées, Eurasia Review suppose que le but de leur arrivé soit de mettre en place un laboratoire biologique.Cet établissement ferait partie du large réseau de laboratoires financés par Washington qui existent déjà en Guinée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Sierra Leone, en Tanzanie et en Ouganda, précise le média.Pour rappel, début octobre, la Défense russe a annoncé disposer de documents prouvant que les États-Unis déployaient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique. L’élargissement de ces activités suscite une préoccupation de Moscou, vu l’absence de contrôle et d’accès aux résultats des tests qui sont menés au sein de ces installations.

