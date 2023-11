https://fr.sputniknews.africa/20231103/liberte-daction-influence-pourquoi-washington-ouvre-des-laboratoires-biologiques-en-afrique-1063297603.html

Liberté d’action, influence: pourquoi Washington ouvre des laboratoires biologiques en Afrique?

03.11.2023

Tout bénéfice. Si la Russie redoute que les États-Unis étendent leur réseau de laboratoires biologiques en Afrique, la stratégie est bien pesée par Washington qui y trouve parfaitement son compte, comme l’explique à Sputnik Moses Khanyile, directeur du Centre d'études militaires (CEMIS) de l’Université sud-africaine de Stellenbosch.En s’installant en Afrique, les États-Unis évitent les contrôles et réduisent leur responsabilité en cas de fâcheuses conséquences dans ce type de laboratoires.Le transfert d’activités biologiques à double usage répond aussi à des logiques d’influence. Les États-Unis ont bien identifié l’Afrique comme un continent d’avenir et veulent y apposer leur empreinte.Risques multipliésPour les populations africaines, les risques sont au contraire décuplés, souligne encore le spécialiste. Les recherches sur le matériel biologique peuvent provoquer des accidents, mais sont aussi sous la menace d’organisations criminelles, qui s’intéressent particulièrement à ce type d’activité.Sur un plan légal, le fait que les Africains n’aient pas accès aux résultats des études menées dans ces laboratoires pourrait aussi constituer une violation de la Convention sur les armes biologiques. Cette dernière interdit le développement, la production, le transfert, le stockage et l'utilisation des armes biologiques et à toxines, depuis 1975.Début octobre, la Défense russe avait annoncé disposer de documents prouvant le transfert d’études biologiques à double usage en Afrique. Le Pentagone utiliserait notamment des sous-traitants au Cameroun, en Ouganda, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo.

