"Possible violation des droits de l'Homme": les activités biologiques US en Afrique inquiètent

Le transfert d'activités biologiques à double usage en Afrique par Washington comporte des risques évidents, a déclaré à Sputnik Ntsikelelo Breakfast

En dehors de tout contrôle. Alors que Moscou a fustigé le possible transfert d’études biologiques à double usage américaines en Afrique, des inquiétudes se font jour sur le continent. Les recherches biologiques à visées militaires doivent être encadrées strictement, ce qui ne semble pas être le cas pour ces transferts, a déclaré à Sputnik Ntsikelelo Breakfast, chercheur à l’Université métropolitaine Nelson-Mandela.Le silence assourdissant del’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur ces nouvelles activités biologiques américaines en Afrique a de quoi surprendre, souligne encore le géopolitologue. L’institution devrait se saisir de ces questions éthiques, mais son financement via l’Onu, et donc partiellement des États-Unis, laisse planer les doutes.Vues américaines sur l’AfriqueIl n’est d’ailleurs pas étonnant que les sous-traitants américains choisissent l’Afrique pour implanter leur recherche biologique militaire. La situation épidémiologique s’est d’abord dégradée en Europe, ce qui peut expliquer les transferts américains comme l’a précisé la Défense russe. Mais l’Afrique est aussi dans le viseur de Washington, qui se bat pour faire tomber le continent dans son champ d’influence, rappelle Ntsikelelo Breakfast.Le secteur biologique fait partie intégrante d’un "programme d’accumulation sur le continent africain", résume ainsi Ntsikelelo Breakfast.Début octobre, la Défense russe avait affirmé disposer de documents sur des sous-traitants du Pentagone au Cameroun, en Afrique du Sud ou en Ouganda, utilisés comme façade pour dissimuler des études biologiques militaires.

