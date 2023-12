https://fr.sputniknews.africa/20231213/moscou-veut-aider-lafrique-a-exploiter-elle-meme-son-sous-sol-1064093608.html

Moscou veut aider l’Afrique à exploiter elle-même son sous-sol

Moscou veut aider l'Afrique à exploiter elle-même son sous-sol

Un programme intitulé "Le sous-sol de l'Afrique" a été lancé dans cette optique, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères. 13.12.2023

Selon Sergueï Lavrov, le projet vise à former des ingénieurs qui permettront aux pays africains d'assurer l'extraction de leurs ressources minérales et d'appliquer une réglementation efficace pour la gestion environnementale.Ces coopérations scientifiques seront réalisés notamment à travers l'Université des Mines de Saint-Pétersbourg.La Russie est prête à partager "connaissances et expériences avec ses amis africains", a résumé le haut diplomate.

