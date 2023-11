https://fr.sputniknews.africa/20231121/voici-les-domaines-ou-la-russie-et-la-sierra-leone-pourraient-collaborer-1063704647.html

Voici les domaines où la Russie et la Sierra Leone pourraient collaborer

21.11.2023

Une délégation sierra-léonaise conduite par Julius Daniel Mattai, ministre des Mines et des Ressources naturelles, a été reçue à Moscou, indique ce 21 novembre le ministère russe des Ressources naturelles.Un mémorandum d’entente entre les ministères a été déjà préparé, a-t-il indiqué. Ainsi, des recherches géologiques, l'établissement de cartes géologiques, l'étude et le développement conjoints des ressources minérales, l'utilisation de méthodes géophysiques pour détecter les ressources minérales et les eaux souterraines, la surveillance de l'état du sous-sol pourraient être réalisés dans le cadre de ce mémorandum.M.Kozlov a proposé de signer ce document dans un avenir proche, ainsi que de préparer un plan concret de travail étape par étape sur plusieurs années.L’expertise russe sollicitéeLe pays africain a confiance dans les technologies et les experts russes, a-t-il poursuivi. La Sierra Leone a "non seulement des diamants et de l'or, mais aussi d'autres minéraux: du cobalt, du nickel et d'autres, et leur expertise est requise".Les pays africains qui collaborent déjà avec MoscouLa Russie travaille activement avec plusieurs pays africains dans le domaine des ressources naturelles. Ainsi, Alexandre Kozlov a évoqué la coopération avec le Zimbabwe et l’Angola dans la production et la transformation des diamants.Avec l’Afrique du Sud, la Russie noue un partenariat dans le domaine de l’extraction et le traitement des minerais de manganèse. Quant à la Guinée, l’extraction et le traitement de la bauxite est un point de la coopération, ainsi que la production aurifère au Soudan.

