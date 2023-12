https://fr.sputniknews.africa/20231213/es-pays-africains-brillent-parmi-ceux-les-plus-recherches-sur-google-en-2023---1064099529.html

Сes pays africains brillent parmi ceux les plus recherchés sur Google en 2023

Le Maroc et l'Égypte sont entrés dans la liste des pays les plus recherchés sur Google en 2023. Placés respectivement en huitième et dixième position, ils sont... 13.12.2023, Sputnik Afrique

Dans cette liste dressées par le magazine Condé Nast Traveller, l’Égypte a été classé huitième, après Chypre et la Thaïlande. Le média invoque son histoire ancienne qui attire, ses galeries d’arts et, bien sûr, les pharaons. Le royaume chérifien se range en dixième position. Après le séisme dévastateur, "le pays est encore en convalescence, mais la réponse des voyageurs a été forte". Le podium du classement est occupé par la Grèce, l’Espagne et l’Italie.

