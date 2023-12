https://fr.sputniknews.africa/20231211/drapeau-russe-a-maryinka-pourquoi-cette-ville-a-une-importance-strategique-dans-le-donbass-1064066734.html

Drapeau russe à Maryinka: pourquoi cette ville a une importance stratégique dans le Donbass

Drapeau russe à Maryinka: pourquoi cette ville a une importance stratégique dans le Donbass

Après de longs combats, le tricolore russe a été hissé le 10 décembre sur la ville de Maryinka, un des axes cruciaux de l'opération spéciale, à en croire les... 11.12.2023

En effet, la ville servait de terrain pour mener des frappes régulières sur Donetsk et constituait une menace permanente pour ses banlieues. Les forces ukrainiennes ont transformé Maryinka en un réseau de fortifications sur le modèle syrien, affirment des spécialistes russes. Avec des points de tir dans des habitations, des points d’appui, des tranchées, la ville représente tout un complexe de défenses. Dans aucune autre localité, l'ennemi ne dispose plus d'un tel système de fortifications, précisent les militaires. En outre, ce centre de défenses protège la direction de Kourakhovo et d'Ougledar contre une attaque de flanc. La perte de Maryinka menacerait également Krasnogorovka car le ravitaillement de la garnison ukrainienne d'Avdeïevka passe par ce dernier village. Selon Denis Pouchiline, chef de la république populaire de Donetsk, la prise de Maryinka va permettre à la Russie de mener à bien son offensive. Pour un autre expert, Sergueï Poletaïev, co-fondateur du projet d'information et d'analyse Vatfor, sa prise est une étape importante dans le processus global d'affaiblissement lent de l'armée ukrainienne et de renforcement des troupes russes. Ce que l’on sait de Maryinka Cette ville, fondée en 1844, comptait plus de 9.000 habitants en 2022 sur une superficie de près de 14 kilomètres carrés. Elle abrite quelques entreprises agroalimentaires, dont une usine laitière, ainsi qu’une fabrique de réparation de pneus. La ville est située près de la gare de Krasnogorovka, sur la rivière Osykova, dans le bassin du Dniepr. Maryinka jouxte le district de Perovsky de Donetsk. Pour atteindre Maryinka depuis Donetsk, il suffit de quelques minutes de marche. Ce qui se passe maintenant à Maryinka Selon les médias russes, les troupes russes sont en train de se retrancher dans le territoire conquis et mènent une reconnaissance dans la zone forestière, ainsi que dans le village voisin, Guéorguievka. Elles identifient et détruisent les points de tir des forces armées ukrainiennes. Ces dernières ne contrôlent que deux habitations dans la banlieue ouest de la ville, tandis que leurs soldats érigent de nouvelles structures défensives à quelques kilomètres de là. Les unités ennemies qui se sont retirées tentent en vain d’empêcher la rotation des troupes russes en les attaquant avec des mortiers et des lance-grenades. Malgré la diffusion d’une vidéo montrant le drapeau flottant sur la ville, la Défense russe n’a pas pour l’heure confirmé sa prise.

