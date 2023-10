https://fr.sputniknews.africa/20231022/axe-davdeievka-kiev-reconnait-que-la-situation-y-est-compliquee-1063010425.html

Axe d’Avdeïevka: Kiev reconnaît que "la situation y est compliquée"

Les autorités ukrainiennes ont avoué que la situation autour d’Avdeïevka n’était pas bonne pour ses forces armées. Localité stratégique dans la banlieue de... 22.10.2023, Sputnik Afrique

La situation autour d’Avdeïevka, une banlieue nord de Donetsk et point stratégique important, s’avère de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes, a déclaré Andrii Youssov, représentant de la Direction du service de renseignement auprès du ministère ukrainien de la Défense.Il a également souligné que pour Kiev, cette ville "compte vraiment" sur le plan stratégique.Nouveau site important après ArtiomovskAprès les batailles acharnées de Marioupol et d’Artiomovsk (Bakhmout), c’est désormais Avdeïevka qui est devenue un nouveau point chaud sur le théâtre ukrainien. Située à une vingtaine de kilomètres de Donetsk, la ville est contrôlée depuis 2014 par les forces ukrainiennes qui l’ont transformée en une puissante zone fortifiée.Selon certaines estimations, près de 11.000 soldats auraient été déployés par Kiev dans cette zone. La Russie tente d’y créer une poche pour encercler les forces ukrainiennes, selon certaines sources.La semaine dernière, le ministère russe de la Défense a signalé une amélioration des positions des forces russes sur l’axe de Donetsk, dans la périphérie de la ville.À la mi-octobre, le conseiller du chef de la république populaire de Donetsk (RPD), Yan Gaguine, avait rapporté que l’armée ukrainienne tentait de renforcer ses troupes à Avdeïevka et qu’elle y avait transféré des forces de réserve depuis l’axe d'Artiomovsk (Bakhmout). Bien avant, le responsable avait signalé que les troupes ukrainiennes avaient abandonné un certain nombre de positions sur la première ligne de défense près de cette ville.

