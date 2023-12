https://fr.sputniknews.africa/20231210/le-drapeau-russe-hisse-sur-maryinka-dans-le-donbass-1064058100.html

Le drapeau russe hissé sur Maryinka, dans le Donbass

Le drapeau russe hissé sur Maryinka, dans le Donbass

Des unités de l'armée russe ont hissé le drapeau russe sur Maryinka, relatent les médias russes. Des combats se déroulent depuis des mois dans cette ville... 10.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-10T18:32+0100

2023-12-10T18:32+0100

2023-12-10T19:20+0100

donbass. opération russe

international

russie

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0a/1064057915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baea8d5d90e56903859ae20f354be529.jpg

Il ne resterait plus que deux habitations contrôlées par Kiev dans la banlieue ouest de la ville.Les commandos sont actuellement en train de renforcer leurs positions et de mener une mission de reconnaissance dans la ceinture forestière la plus proche et à Guéorgievka.Selon les médias, les soldats repèrent et détruisent des postes de tir ennemis. L'armée ukrainienne érigerait de nouvelles lignes défensives à quelques kilomètres à l'ouest de Maryinka.Maryinka, une ville stratégiqueDes combats se déroulent depuis des mois dans cette ville voisine de Donetsk.Maryinka est située à 24 kilomètres à l’ouest du centre-ville de Donetsk, capitale de la république populaire de Donetsk, rattachée à la Russie suite à un référendum en septembre 2022. La ville est considérée comme un pôle logistique d'importance stratégique. Des positions des forces armées ukrainiennes s'y trouvent et, depuis ce point, la ville de Donetsk est régulièrement bombardée par l'artillerie ukrainienne.

russie

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, donbass