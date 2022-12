https://fr.sputniknews.africa/20221215/larmee-russe-a-libere-la-majeure-partie-de-la-ville-de-marinka-pres-de-donetsk-1057279061.html

L’armée russe a libéré la majeure partie de la ville de Maryinka, près de Donetsk

L’armée russe a libéré la majeure partie de la ville de Maryinka, près de Donetsk

À proximité de Donetsk, la ville de Maryinka a été libérée à plus de 80%, a déclaré ce 15 décembre le chef de République populaire de Donetsk, Denis Pouchine... 15.12.2022, Sputnik Afrique

Le chef de la République populaire de Donetsk a annoncé ce 15 décembre la libération de plus de 80% de la ville de Maryinka. Elle est voisine du district Petrovsky de Donetsk.Quand la ville sera complètement libérée, les tirs ukrainiens contre ce district de Donetsk devraient diminuer, a indiqué Denis Pouchiline auprès de la chaîne de télévision russe Pervy Kanal. Les dernières positions ennemies sont situées dans des immeubles résidentiels de Maryinka construits il y a longtemps, a-t-il précisé.Un pilonnage du 15 décembreDans la matinée, les forces de Kiev ont effectué une série de tirs contre Donetsk, une quarantaine d’obus de lance-roquettes Grad. Selon le maire de la ville, c’est le pilonnage le plus fort depuis huit ans. Au moins neuf personnes ont été blessées et une autre est décédée.Situation à BakhmoutLe chef de RPD a aussi fait part de combats violents aux abords de la ville de Bakhmout/Artiomovsk, en RPD. Selon lui, l’armée russe finit par placer les troupes ukrainiennes entre le marteau et l’enclume."L’ennemi s’obstine et fait fi de se pertes", a précisé le chef de la RPD. Le 13 décembre, il a indiqué que les forces de Kiev introduisaient de nouvelles réserves dans cette zone pour mener des offensives. Or, ces attaques ukrainiennes finissent par échouer, a noté M.Pouchiline.

