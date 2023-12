https://fr.sputniknews.africa/20231210/le-f-16-peut-il-resister-au-s-400-russe-en-ukraine-un-sujet-marketing-de-loccident-1064058583.html

Le F-16 peut-il résister au S-400 russe en Ukraine? Un sujet marketing de l'Occident

Le F-16 peut-il résister au S-400 russe en Ukraine? Un sujet marketing de l'Occident

Les F-16 que l’Ukraine espère recevoir de l’Occident peuvent être abattus par de nombreuses armes russes, y compris le missile 40N6 du système S-400. Mais un... 10.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-10T19:46+0100

2023-12-10T19:46+0100

2023-12-10T19:49+0100

opinion

russie

ukraine

occident

international

f-16 fighting falcon

s-400

missile 40n6e

marketing

viktor litovkine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0b/1045050364_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_584c49c65e21919dc46cfc4e0bde78d5.jpg

L’armée russe pourra faire abattre les F-16 attendus à Kiev par les missiles 40N6 tirés notamment par des systèmes S-400. D’ailleurs, ce n’est pas le seul capable d’anéantir ces chasseurs, les discussions de ce type ne sont qu'une astuce marketing de la part de l'Occident, visant à promouvoir son chasseur vieillissant, a déclaré à Sputnik Viktor Litovkine, colonel de l'armée russe à la retraite et analyste militaire respecté.Pour lui, même les versions modernisées de l’avion monomoteur F-16 sont assez anciennes. Cet appareil ne représente pas la force invincible à laquelle l'Occident veut faire croire pour le vendre à l'Ukraine à un "prix plus élevé".Déprécier les systèmes aériens russesSelon l'analyste militaire, le F-16 est vulnérable à un large éventail de systèmes de défense aérienne, y compris des systèmes portables comme les Igla et Strela, ainsi que des systèmes plus avancés comme le Tor-M3, le Bouk-M3, les S-300, S-350 et S-400, qui sont équipés du missile 40N6 conçu spécifiquement pour cibler le F-16.Les chasseurs russes comme le Su-30 et le Su-35 sont aussi capables d'abattre efficacement des F-16 avec leurs propres missiles. Le 40N6, un missile efficaceM.Litovkine a expliqué à Sputnik que le missile sol-air à très longue portée 40N6, livré à l’armée en 2018, a la capacité de se diriger avec une telle précision qu’il peut atteindre l'ogive de la cible -si le missile intercepté transporte une charge nucléaire.La caractéristique distinctive du missile 40N6 est une tête chercheuse active qui peut suivre des cibles au-delà de l'horizon, a ajouté de son côté Konstantin Sivkov, membre correspondant de l'Académie russe des sciences des fusées et de l'artillerie.Le 40N6 est un missile conçu pour attaquer les avions d'alerte précoce et de guerre électronique, les postes de commandement aéroportés, les bombardiers stratégiques, les missiles de croisière hypersoniques et les missiles balistiques.Selon les données officielles, le 40N6 a une portée de 380 km pour les cibles aérodynamiques et de 15 km pour les cibles balistiques, à des altitudes allant de 10 m à 40 km. Pour rappel, les missiles du S-400 précédemment déployés (9M96, 48N6 et 48N6DM) avaient une portée allant jusqu'à 250 km. Par comparaison, le système américain à plus longue portée, le Patriot PAC-3, peut atteindre des cibles situées à une distance de 80 à 100 km.La vitesse de vol moyenne du 40N6 est de 1.190 m/s, et son système d'autoguidage avancé lui permet de menacer des aéronefs hors de portée des radars terrestres.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, ukraine, occident, international, f-16 fighting falcon, s-400, missile 40n6e, marketing, viktor litovkine, konstantin sivkov