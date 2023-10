https://fr.sputniknews.africa/20231012/pourquoi-les-f-16-americains-ne-changeront-pas-la-donne-en-ukraine-lavis-dun-pilote-francais--1062739094.html

Pourquoi les F-16 américains ne changeront pas la donne en Ukraine? L’avis d’un pilote français

Pourquoi les F-16 américains ne changeront pas la donne en Ukraine? L’avis d’un pilote français

Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, l’ex-commandant de bord français à la retraite, Cyrille De Lattre, expose pourquoi tout ce qui est annoncé... 12.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-12T17:54+0200

2023-10-12T17:54+0200

2023-10-12T17:54+0200

afrique en marche

podcasts

ukraine

f-16 fighting falcon

pilote

livraisons d'armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062738479_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_0ab98104a5fd5816a4e4c9e70025642f.jpg

Pourquoi les F-16 américains ne changeront pas la donne en Ukraine? L’avis d’un pilote français Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, l’ex-commandant de bord français à la retraite, Cyrille De Lattre, expose pourquoi tout ce qui est annoncé en terme stratégique sur la livraison de F-16 à l’Ukraine, relève plus du fantasme que de la réalité. En raison du temps de la formation et de l’inadaptabilité du F-16 au terrain ukrainien.

"Contrairement à la propagande occidentale, appuyée par les experts des plateaux de télévisions, les chasseurs-bombardiers américains de type F-16, promis en 2024 et 2025 par la Belgique et le Danemark respectivement à l’Ukraine, après l’autorisation du Président Joe Biden, ne changeront en rien le rapport de force en faveur des ukrainiens face à l’armée russe", affirme à Radio Sputnik Afrique Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite.Et pour cause, poursuit-il, "nous savons déjà que 2 pilotes ukrainiens ont été évalués aux États-Unis au mois de mars 2023. L’objectif était d’observer et d’évaluer les capacités et aptitudes réelles de ces pilotes à voler sur F-16, en vue d’ajuster cette formation à leurs besoins. Le rapport d’évaluation fuite et pointe une grande faiblesse en anglais de ces deux stagiaires, qui sont certes capables de poser en procédure d’urgence le F-16 avec le moteur coupé, voler en basse altitude et réaliser une attaque air/sol, mais cela est loin d’être suffisant pour les envoyer au combat face à des Su-35 et des Su-57 russe, sinon pour effectuer une opération sans aucune chance de rentrer vivant à la base".Par ailleurs, ce spécialiste de la formation de pilotes note, qu’à en croire le document fuité, "l’US Air Force n’a pas l’intention de former les Ukrainiens sur l’ensemble du domaine de compétence du F-16, d’assurer une formation de défense air/air et de ravitaillement en vol, sans quoi cet aéronef ne peut pas être utilisé sur des vecteurs d’action long, à moins d’envoyer ces jeunes gens au casse-pipe face aux défenses antiaériennes russes, dont tout le monde connait la performance".- Dans cette édition vous écouterez également le politologue marocain, Abdelhak Najib, sur le risque de propagation de la crise humanitaire au Proche-Orient vers l’Afrique du Nord.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, ukraine, f-16 fighting falcon, pilote, livraisons d'armes, аудио