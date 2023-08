https://fr.sputniknews.africa/20230811/biden-demande-au-congres-20-milliards-usd-pour-kiev-et-200-millions-pour-lafrique-1061264002.html

Biden demande au Congrès 20 milliards USD pour Kiev et 200 millions pour l'Afrique

Biden demande au Congrès 20 milliards USD pour Kiev et 200 millions pour l’Afrique

Deux poids, deux mesures de la part de Joe Biden? Le patron de la Maison-Blanche a demandé au Congrès américain de décaisser 40 milliards de dollars...

Le Président américain, Joe Biden, a demandé au Congrès des États-Unis d'allouer 40 milliards de dollars supplémentaires, dont plus de 20 milliards pour les dépenses liées à l'Ukraine et seulement 200 millions pour les pays africains. Sa lettre, adressée au président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, a été rendue publique par la Maison-Blanche.Cette somme est donc supérieure à celle que l’administration Biden demande pour régler des problèmes intérieurs des États-Unis -éliminer les séquelles des catastrophes naturelles, combattre les immigrations clandestines ou lutter contre la drogue sur le sol américain.Sur plus de 20 milliards de dollars supplémentaires requis pour l’Ukraine, 13 milliards devraient servir à financer une aide militaire urgente.Des miettes pour l’Afrique…L'administration américaine demande en outre 200 millions de dollars pour l’Afrique. Selon elle, ces fonds serviront à contrer les activités des "acteurs malveillants russes" dans les pays africains.Cette enveloppe inclut un financement pour soutenir les institutions démocratiques et la sécurité des pays du continent.Opération spéciale russeL’opération spéciale russe, que l’administration américaine cite comme prétexte pour ces nouvelles dépenses importantes, se déroule dans le Donbass depuis février 2022. Son objectif est de dénazifier l’Ukraine et de protéger les habitants du Donbass soumis à un génocide par le régime de Kiev depuis 2014, a expliqué le Président russe.Les pays occidentaux, qui avaient commencé à livrer des équipements militaires à Kiev avant le lancement de l’opération spéciale russe, ont considérablement augmenté leurs fournitures d’armes au régime de Kiev en 2022. Moscou avait alors envoyé une note aux pays de l'Otan concernant ces livraisons d'armes à l'Ukraine.Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.

